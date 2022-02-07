Banka yetkilisi gibi telefonla arayıp dolandıran şüpheliler yakalandı

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de banka yetkilisi gibi telefonla aradıkları işadamının "Hesaplarınızda bir karışıklık var." diyerek 125 bin lirasını kendi hesaplarına havale ettirerek dolandıran 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin bir bankamatikten para çektikleri anlar ve yakalanma görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Sarıyer'de polise başvuran H.A.Ö.(37) polise başvurarak kendisini banka yetkilisi olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla aranarak dolandırıldığını söyleyip şikayetçi oldu. Müşteki H.A.Ö., "Hesaplarımda bir karışıklık olduğunu düzeltmek için paramı gönderdikleri hesap numarasına havale yapmamı istediler. Onlara inandım. Sonra ortadan kayboldular." dedi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis banka yetkilileri ile irtibata geçerek havale edilen paranın 101 bin 800 lirasına bloke koydurdu. Paranın geri kalanın ise başka bir hesaba gönderildiği ve Fatih'te bir Atm'den çekildiği belirlendi.

Bu gelişme üzerine ATM güvenlik kamera görüntülerini inceleyen yetkililer şüphelilerden birinin görüntüsüne ulaştı. Daha sonra genişletilen operasyonda şüpheliler Mehmet Ö.K.(45), Cenk M.(37), Şevket U.A.(20), M.F.G(22) Aziz D.(51), Adem A.(40) gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının takip anları polis kamerasına, bir kafeteryada gerçekleşen operasyon anları ise güvenlik kameralara görüntülerine yansıdı.

Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı Şüphelilerden daha önceden de benzer suçlardan polis tarafından gözaltına alındığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ö.K, Cenk M., Şevket U.A., Aziz D., Adem A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli M.F.G. ise serbest bırakıldı.