Banka ve pazarlarda zaman kısıtlaması doğru değil
Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler içinde bankalar ve pazar yerlerine zaman kısıtlaması getirilmesini doğru bulmadığını belirti.
27.04.2020 21:33 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:33
Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler içinde bankalar ve pazar yerlerine zaman kısıtlaması getirilmesini doğru bulmadığını belirti.
Kaynak: Dunya.com