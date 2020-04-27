Banka ve pazarlarda zaman kısıtlaması doğru değil Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler içinde bankalar ve pazar yerlerine zaman kısıtlaması getirilmesini doğru bulmadığını belirti.

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler içinde bankalar ve pazar yerlerine zaman kısıtlaması getirilmesini doğru bulmadığını belirti. Kaynak: Dunya.com