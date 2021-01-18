Kavga senaryosu ile hırsızlık yapan şebeke çökertildi
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Kavga senaryosu ile hırsızlık yapan şebeke çökertildi

18.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:41
Kavga senaryosu ile hırsızlık yapan şebeke çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da döviz bürosu ve banka çıkışlarından sonra müştekilerin etrafını sarıp organize edilen kavga senaryosu sırasında üzerlerindeki kıymetli eşyaları alarak haksız kazanç temin eden 21 şüpheliden 10'u...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da döviz bürosu ve banka çıkışlarından sonra müştekilerin etrafını sarıp organize edilen kavga senaryosu sırasında üzerlerindeki kıymetli eşyaları alarak haksız kazanç temin eden 21 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama ile gözaltı talimatı verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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