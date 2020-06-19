Banka terasında saf tuttular ERZURUM'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün açık alanda kılınan cuma namazında, bir bankanın çalışanları, kurum binasının terasında sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

ERZURUM'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün açık alanda kılınan cuma namazında, bir bankanın çalışanları, kurum binasının terasında sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Lala Paşa Camii'nin bulunduğu Yakutiye Kent Meydanı'nda normalleşme sürecinin ardından dördüncü cuma namazı kılındı. Kentte bu hafta da cami bahçeleri ve belirlenen meydanlarda kılınan namaza katılım yoğun oldu. Bir bankanın çalışanları ise kurum binasının çatısında saf tuttu. Sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan namazda, kimileri ise güneşten korunmak için şemsiye açtı. Namaz sonrası ise alanlardan ayrılan cemaat, sosyal mesafe kuralını unuttu.

Kaynak: DHA