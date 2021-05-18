Banka şubesinin önüne bırakılan tüp paniğe neden oldu
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Banka şubesinin önüne bırakılan tüp paniğe neden oldu

Banka şubesinin önüne bırakılan tüp paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de bir banka şubesinin önüne koli içinde bırakılan mutfak tüpü paniğe neden oldu.

Kocaeli'de bir banka şubesinin önüne koli içinde bırakılan mutfak tüpü paniğe neden oldu.

Olay, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir banka şubesinin önüne kimliği belirsiz kişiler tarafından koli içinde mutfak tüpü bırakıldı. Tüpü görüp şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini ve bırakılan tüpü inceledi. Ekipler tüpün boş olduğunu ve herhangi bir şüpheli durum olmadığını tespit etti. - KOCAELİ

Banka şubesinin önüne bırakılan tüp paniğe neden oldu
Banka şubesinin önüne bırakılan tüp paniğe neden oldu
Banka şubesinin önüne bırakılan tüp paniğe neden oldu
Banka şubesinin önüne bırakılan tüp paniğe neden oldu
Banka şubesinin önüne bırakılan tüp paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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