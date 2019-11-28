Banka şubesinin çatısında görülen tavus kuşu hayvanat bahçesine teslim edildi
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Banka şubesinin çatısında görülen tavus kuşu hayvanat bahçesine teslim edildi

Eskişehir'de bir banka şubesinin çatısında görüldükten sonra ağaca tüneyen tavus kuşu yakalandı.

28.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:00
Banka şubesinin çatısında görülen tavus kuşu hayvanat bahçesine teslim edildi

'de bir banka şubesinin çatısında görüldükten sonra ağaca tüneyen tavus kuşu yakalandı.

Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ndeki bir bankanın çatısında tavus kuşu olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, ağaca çıkan hayvanı, Odunpazarı Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye görevlilerinin yardımı ile yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu indirdi.

Yakalanan tavus kuşu, bakımı ve barındırılması için Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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