Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı
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Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı

06.01.2021 18:16 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:20
Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı

ESKİŞEHİR'de, bir banka şubesi önüne bırakılan kadın çantası panik yarattı.

ESKİŞEHİR'de, bir banka şubesi önüne bırakılan kadın çantası panik yarattı. Bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantadan para, cep telefonu ve cüzdan çıktı.

Hoşnudiye Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinin giriş kapısının önündeki yaya kaldırımında sahipsiz bir kadın çantasını görenler, bomba ihtimaline karşı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Tramvay seferleri de durduruldu. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp uzaktan kumandayla kontrollü patlatmayı gerçekleştirdi. Patlama sesi çevrede panik yaratırken, açılan çantadan para, cep telefonu ve cüzdan çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından sokak yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.


Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı
Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı
Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı
Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı
Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı
Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı
Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı
Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı
Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı
Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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