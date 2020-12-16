Banka soygunu girişiminde şüpheli tutuklandı
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Banka soygunu girişiminde şüpheli tutuklandı

16.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:09
Banka soygunu girişiminde şüpheli tutuklandı

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde silahla banka şubesini soymak isterken Cengiz Sever Çetinkaya'nın (66) müdahalesiyle etkisiz hale getirilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde silahla banka şubesini soymak isterken Cengiz Sever Çetinkaya'nın (66) müdahalesiyle etkisiz hale getirilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eryaman Mahallesi'nde bulunan banka şubesine, önceki gün maskeli bir şekilde giren M.A., elindeki tabancayı gişe memuruna doğrultarak, kasadaki paraları çantaya doldurmasını istedi. Yaklaşık 30 bin TL'yi alarak kaçmak isteyen M.A., o sırada olayı duyup şubenin önüne gelen Cengiz Sever Çetinkaya'nın müdahalesi ile durduruldu. Arbede anı güvenlik kameralarına da yansırken, Çetinkaya, şüphelinin tabancasını ateşlemesi ile yaralandı. Çetinkaya, buna rağmen şüpheli M.A'nın elindeki tabancayı almayı başardı. Şüpheli M.A., daha sonra banka güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından bugün Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. M.A., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Banka soygunu girişiminde şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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