Banka Promosyonunu Fetö'ye Vermeyenler Pilot Olamamış

ÖMER SÜT - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iki subay, örgüte himmet ve banka promosyonlarını vermedikleri için pilotluktan elendiklerini ileri sürdü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması kapsamında gözaltına alınan eski üsteğmenler E.A. ve Y.M.Ö, FETÖ'nün deşifre edilmesi ve örgütün ordudaki uzantılarının ortaya çıkartılması için verdikleri bilgilerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kapsamda emniyet mensuplarına beyanda bulunan E.A, arkadaşı olan Y.M.Ö. ile aynı dönemde Hava Harp Okulunu kazandığını, 2008'den 2012'ye kadar olan süreçte İstanbul'da zaman zaman "örgüt abisi"yle bir evde buluştuklarını dile getirerek, FETÖ'yle bağlantılarının güçlü olmamasından yapılan toplantı ve kamplara katılmamak için bahaneler uydurduğunu anlattı.

Mezun olmalarının ardından Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığındaki misafirhanesinde kaldıkları sırada, bazı hafta sonları Bornova'daki bir adreste "Ömer" kod adlı mahrem imamla buluştuklarını aktaran E.A, mahrem imamın, göreve başlamasının ardından "himmet" ve banka promosyonlarının örgüte yardım adı altında verilmesi talimatını verdiğini ifade etti.

Banka promosyonunu da örgüte istemişler

"Örgüt abisi, maaşlarımızdan yüzde 15'lik kısmının himmet parası olarak FETÖ'ye bağışta bulunmamızı, bağışta bulunmamız halinde paramızın bereketinin artacağını, bu paraların ihtiyaç sahibi insanlara gittiğini, bunun hem uhrevi hem de dünyevi olarak sevabının büyük olduğunu, bunun haricinde anlaşmalı olduğumuz banka promosyonlarının faizli, haram para olduğunu, promosyonları kendisine vermemizi söyledi." ifadelerini kullanan E.A, otomobil alacağından paraya ihtiyaç olduğunu söyleyerek himmet ve banka promosyonu vermeyi reddettiğini kaydetti.

Pilot olmak için örgüt toplantılarına mecburen gittiklerini aktaran E.A, örgüte maddi yardımda bulunmaları için mahrem imamın kendilerini ikna etmek için "Fetullah Gülen'in hizmete yardım edenlere özel dua ettiğini, yardım edilmediği takdirde şefkat tokadı yiyeceksiniz" tarzında sözler söylediğini dile getirerek yazılı sınav ve uçuşlarda başarılı olmasına rağmen pilotluktan elendiğini ileri sürdü.

Uçuş öncesi yoğun baskı

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç olan iki uçuş subayının kendisine uçuş öncesi sürekli baskı yaptığını anlatan E.A, "Her uçuş öncesi şevkimi kırmak için bana sürekli beceriksiz, kabiliyetsiz vb. hakaretvari sözler söylüyorlardı. Yaklaşık 3 ay eğitim uçuşlarına katıldım. Eğitim uçuşlarında başarısız olduğum gerekçesiyle 2013'ün Nisan ayında pilotluktan elendim. Benim gibi arkadaşım Y.M.Ö. de pilotluktan elendi. Elenme sebebimizin net bir şekilde FETÖ'ye itaat etmediğimizden, himmet parası vermediğimizden, örgüt için ev kiralamadığımızdan olduğunu biliyorum. Bunun üzerine 'Ömer' kod adlı abinin evine gittim. Abiye, pilotluktan elenmemin, cemaatle bir ilgisinin olup olmadığını sordum. Abi de bir alakasının olmadığını söyledi. Ben de 'Allah adına yemin eder misin?' diye sorduğumda sessiz kaldı." şeklinde beyanda bulundu.

Y.M.Ö. ise pilot olmak için yaptığı uçuşlarda başarılı olmasına karşın, kendisinden daha başarısız kişilerin pilot olduğunu gördükten sonra FETÖ'ye banka promosyonu ve himmet vermediğinden elendiği kanaatine ulaştığını öne sürerek, "Uçuş eğitiminden elenmemin sebebinin, cemaatin (örgütün) istediği tarzda bir eleman olmamam ve himmet parası vermememden kaynaklandığından şüphem yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA