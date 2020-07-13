Banka personelleri ve müşteriler maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı Mersin'de banka personelleri ve müşteriler, korona virüs salgınına karşı sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıldı.

Mersin'de banka personelleri ve müşteriler, korona virüs salgınına karşı sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki hal kompleksi içerisinde bulunan bankalarda, banka personelleri ile müşterileri, dolandırıcılık, sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı ve el temizliğinin önemi konusunda bilgilendirerek, uyarılarda bulundu. Ekipler, ayrıca uyarıcı ve bilgilendirici broşürler dağıttı. - MERSİN Kaynak: İHA