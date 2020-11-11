Son dakika... - Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu

Bir son dakika haberine göre - Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu Sivas'ta bir bankanın önüne bırakılan sırt çantası ile valiz polis ekiplerini alarma geçirdi, uzaktan fünye ile patlatılan çantalardan erkek elbiseleri ile kitaplar çıktı Sivas'ta bir bankanın önüne bırakılan sırt çantası ile valiz...