Son dakika... - Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu
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Son dakika... - Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu

11.11.2020 19:29 | Son Güncelleme: 11.11.2020 20:07

Bir son dakika haberine göre - Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu Sivas'ta bir bankanın önüne bırakılan sırt çantası ile valiz polis ekiplerini alarma geçirdi, uzaktan fünye ile patlatılan çantalardan erkek elbiseleri ile kitaplar çıktı Sivas'ta bir bankanın önüne bırakılan sırt çantası ile valiz...

- Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu

Sivas'ta bir bankanın önüne bırakılan sırt çantası ile valiz polis ekiplerini alarma geçirdi, uzaktan fünye ile patlatılan çantalardan erkek elbiseleri ile kitaplar çıktı

SİVAS - Sivas'ta bir bankanın önüne bırakılan sırt çantası ile valiz polis ekiplerini alarma geçirdi, uzaktan fünye ile patlatılan çantalardan erkek elbiseleri ile kitaplar çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas kent merkezi Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir bankanın önünde meydana geldi. Banka önüne bırakılan sırt çantası ile valizden şüphelenenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan şüpheli çantaların bulunduğu alana yakın caddeler bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Çantalar uzman ekiplerce uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantalardan erkek kıyafetleri ile bazı kitaplar çıktı. Vatandaşlar rahat bir nefes alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika... - Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu
Son dakika... - Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu
Son dakika... - Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu
Son dakika... - Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu
Son dakika... - Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu
Son dakika... - Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu
Son dakika... - Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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