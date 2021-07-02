Banka önündeki şüpheli valizin patlatılmadan sahibi ortaya çıktı
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Banka önündeki şüpheli valizin patlatılmadan sahibi ortaya çıktı

Banka önündeki şüpheli valizin patlatılmadan sahibi ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de, banka şubesi önünde duran valiz, paniğe neden oldu.

TUNCELİ'de, banka şubesi önünde duran valiz, paniğe neden oldu. Bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatılacağı sırada sahibi gelerek, valizi teslim aldı.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Özel banka şubesinin önündeki valizi görenler, şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler ve bomba imha ekibi, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin valizi fünye ile patlatacağı sırada, sahibi ortaya çıktı. Teslim alınan valizin içinde, ekipler tarafından kişisel eşyalar olduğu belirlendi. Tedbir amaçlı bir süre trafiğe kapatılan yol ise tekrar açıldı.


Banka önündeki şüpheli valizin patlatılmadan sahibi ortaya çıktı
Banka önündeki şüpheli valizin patlatılmadan sahibi ortaya çıktı
Banka önündeki şüpheli valizin patlatılmadan sahibi ortaya çıktı
Banka önündeki şüpheli valizin patlatılmadan sahibi ortaya çıktı
Banka önündeki şüpheli valizin patlatılmadan sahibi ortaya çıktı
Banka önündeki şüpheli valizin patlatılmadan sahibi ortaya çıktı
Banka önündeki şüpheli valizin patlatılmadan sahibi ortaya çıktı
Banka önündeki şüpheli valizin patlatılmadan sahibi ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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Son dakika: 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SULTANAHMET'TEKİ CANLI BOMBA SALDIRISINA BAKAN MAHKEME: SALDIRI VAHAMET BOYUTUNDADIR
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