Banka önündeki sıra kavgasında yumruklar konuştu
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Banka önündeki sıra kavgasında yumruklar konuştu

Banka önündeki sıra kavgasında yumruklar konuştu
06.05.2020 20:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:06

Banka önündeki sıra kavgasında yumruklar konuştu Zonguldak'ta banka önünde çıkan sıra tartışması kavgaya dönüştü.

Banka önündeki sıra kavgasında yumruklar konuştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta banka önünde çıkan sıra tartışması kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Banka önünde bekleyen 2 kişi sıra yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Dakikalarca tekme, tokat ve yumruklaşmaya başlayan 2 kişiyi sıradaki vatandaşlar da şaşkın bakışlar arasında izledi. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda taraflar sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Banka önündeki sıra kavgasında yumruklar konuştu

Kaynak: İHA

Manşet

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