Banka önünde, 100 bin doları gaspetmek isterken suçüstü yakalandı
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Banka önünde, 100 bin doları gaspetmek isterken suçüstü yakalandı

Banka önünde, 100 bin doları gaspetmek isterken suçüstü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de yabancı uyruklu K.D.'nin bankadan çektiği 100 bin doları gasbetmeye çalışan H.G. (23), suçüstü yakalandı.

MERSİN'de yabancı uyruklu K.D.'nin bankadan çektiği 100 bin doları gasbetmeye çalışan H.G. (23), suçüstü yakalandı. 

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Mezitli ilçesinde bir banka şubesinin önünde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin bankadan 100 bin dolar çekeceği, ancak kendisini takip eden kişinin parayı gasbedeceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, banka şubesinin önünde güvenlik önlemi aldı. Şüpheli H.G., bankadan 100 bin dolar para çekerek dışarı çıkan yabancı uyruklu K.D.'nin yanına yaklaştığında müdahale etti. Kaçmaya çalışan H.G., kovalamacayla elindeki bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Banka önünde, 100 bin doları gaspetmek isterken suçüstü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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