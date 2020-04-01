Banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyerleri
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Karabük, Banka

Banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyerleri

Banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyerleri Vatandaş bankalarda yoğunluk oluşturdu, polis çareyi bariyerlerde buldu Karabük'te polis ekipleri, kamu ve özel bankaların önlerinde yerleştirdiği demir bariyerlerle vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanıyor.

01.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:50
Banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyerleri

Banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyerleri

Vatandaş bankalarda yoğunluk oluşturdu, polis çareyi bariyerlerde buldu

KARABÜK - Karabük'te polis ekipleri, kamu ve özel bankaların önlerinde yerleştirdiği demir bariyerlerle vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanıyor.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü yeni tip korona virüs(Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 'Evde Kal' çağrılarına rağmen banka önlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar için tedbir çalışmalarını arttırdı. Ekipler, kent genelinde kamu ve özel bankaların önlerine vatandaşlarına sosyal mesafe kurallarına uymaları için demir bariyerler yerleştirdi. Bu alınan tedbirlerle vatandaşların sosyal mesafe anlayışını benimsemeleri, böylece salgının kısmen de olsa önlenmesi amaçlanıyor.

Banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyerleri

Kaynak: İHA

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Banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyerleri
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