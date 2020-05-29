Banka müdürü kadına saldıran şüpheli: 'Bilincim yerinde değildi' AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, özel bir bankada şube müdürü olan Pelin Y.'ye (40), işe gittiği sırada saldırıp, tacizde bulunan Serdar Günay'ın (45) polise verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, özel bir bankada şube müdürü olan Pelin Y.'ye (40), işe gittiği sırada saldırıp, tacizde bulunan Serdar Günay'ın (45) polise verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Günay'ın ifadesinde, "Bilincim yerinde değildi. Kime saldırdığımı bilmiyorum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Geçen 27 Mayıs'ta saat 09.00 sıralarında müdür olarak çalıştığı bankaya gitmek isteyen Pelin Y, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda, daha önce cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Serdar Günay'ın saldırısına uğrayıp, darp edildi. Genç kadının çığlıkları üzerine paniğe kapılan Günay, koşarak olay yerinden kaçtı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşananların ardından harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen Günay, aynı gece saklandığı evde yakalandı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Günay, tutuklandı. Benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı bulunan Günay'ın polisteki ifadesinde, suçunu itiraf edip, "Saldırı anında bilincim yerinde değildi. Kendimi birden kaybettim. Kime saldırdığımı bilmiyordum. Pelin Y. ile önceden bir tanışıklığımız yok. Saldırıyı herhangi birinin yönlendirmesiyle yapmadım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'

Saldırının ardından yüzünde ve boynunun bazı yerlerinde morluklar oluşan Pelin Y., yaşadığı dehşet dolu dakikaları DHA muhabirine, "Sabah otomobilimi park ettikten sonra iş yerine gitmek için yürüdüğüm sırada. Arkamdan bir ses duydum. Birinin hızlı adımlarla bana yaklaştığını hissettim. Yüzümü döndüğüm an da bir kişi, eliyle ağzımı kapatıp, bana vurdu. Aynı zamanda da taciz etti. Bu kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Ülkemizde kadına yönelik şiddet vakalarının azalması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağım" diye anlatmıştı.

Kaynak: DHA