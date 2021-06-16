Banka kartını yenile vaadiyle kandırılıp 6 bin lira dolandırıldı
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Banka kartını yenile vaadiyle kandırılıp 6 bin lira dolandırıldı

Banka kartını yenile vaadiyle kandırılıp 6 bin lira dolandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi 6 bin lira dolandırıldı.

Samsun'da kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi 6 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C.'yi (30) cep telefonundan arayan kimliği belirsiz dolandırıcı bankadan aradığını söyleyip kredi kartı özelliği alan banka kartının limitini 6 bin TL'ye çıkaracağını ve kartı yenisi ile değiştireceğini söyleyerek kandırıp telefonuna mesaj olarak gelen şifreyi kendisine söylemesi istedi. Dolandırıcıya inan F.C. mesajdaki şifreyi söyleyince hesabından 6 bin lira çekilerek dolandırıldı. F.C. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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