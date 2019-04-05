Banka Hisselerindeki Alıcılı Seyirle Ralli Gerçekleştirdi

XBANK endeksi %5.99 yükselirken, taşınma öncesi THYAO hissesi %6.94 artış gösterdi. Çoğu konuda anlaşmaya varıldığı belirtilen ABD-Çin ticaret görüşmelerinde son aşamaya gelinmesi küresel piyasalardaki olumlu havayı destekliyor. Önümüzdeki günlerde pürüzlerin giderilmesiyle birlikte ABD ve Çin Devlet Başkanları tarafından anlaşma taslağının imzalanması bekleniyor. Yurtiçinde ise seçim gündeminin etkilerinin özellikle kur üzerinde devam ettiği görülüyor. Bugün piyasalarda ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi beklenirken, yurtiçinde ABD ile yaşanan F-35/S-400 krizine ilişkin yapılan açıklamalar takibimizde olacaktır.

USDTRY… Jeopolitik Riskler Öne Çıkıyor… ABD ile devam eden diplomatik görüşmeler ve seçim gündeminin TL varlıklarını baskıladığını söyleyebiliriz. Kurdaki yükselişle birlikte geçtiğimiz hafta döviz mevduatlarında 2.6 milyar dolar artış görülerek 181.93 milyar dolara yükseldi. Önümüzdeki hafta ekonomide atılacak adımların açıklanacağı yeni reform paketi takibimizde olacakken, paritede bugün açıklanacak ABD TDİ verisi ile yüksek volatilite gözlemlenebilir. Geçtiğimiz ay düşüş gösteren ve 20K olarak açıklanan veride beklenti 180K. Bir öncekine göre yükseleceğini düşündüğümüz istihdam verisinin beklentilerin üstünde açıklanması ile paritede yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir.

EURTRY… Brexit Belirsizliği ve Jeopolitik Riskler Gündemde… EURUSD paritesinin düşüşüne paralel olarak EURTRY paritesi 6.33 desteğinin altına sarkarak aşağı yönlü hareketini ivmelendirdi. Brexit belirsizliği Euro'yu baskılasa da yurtiçindeki jeopolitik riskler ve TL varlıklarındaki negatif fiyatlanma ile parite yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir.

EURUSD… Brexit Erteleme Talep Edilebilir… Euro bölgesinin öncü ekonomisi Almanya fabrika siparişlerinin -%4.2 açıklanması küresel yatırım talebinin azalmasına bağlı olarak sanayi sektöründeki durgunluğa işaret etti. Veri sonrası Euro Dolar karşısında değer kaybederken, ABD tarafında açıklanan verilerin görünümü dolar endeksini desteklemeye devam etmektedir. Brexit sürecindeki belirsizlik devam ederken son görünüm İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmayacağı ve Avrupa Birliği'nden yeni bir uzatma talep edileceği yönünde. Sürece ilişkin olumlu beklentiler ve belirsizliğin ortadan kalkması ile paritenin aşağı yönlü hareketleri sınırlanabilir.

XAUUSD… ABD-Çin Anlaşmasının İmzalanması Bekleniyor… ABD-Çin ticaret görüşmelerinde son düzenlemelerin yapıldığı ve önümüzdeki günlerde anlaşmanın taraflar tarafında imzalanması bekleniyor. Diğer yandan ABD, Çin'in emtia alımları ve ABD'li şirketlerin Çin şirketlerinin %100 hissesini satın alabilmesi koşuluna yönelik taahhütlerinin 2025 yılına kadar yerine getirilmesini talep ediyor. Küresel piyasalardaki pozitif seyir ve talebin riskli varlıklara kayması Ons altına kısmi olarak değer kaybettiriyor. Gün içinde ABD tarafında açıklanacak veri akışı ile Dolar lehine yaşanacak fiyatlanmalarda parite aşağı yönlü hareketini ivmelendirebilir.

GLDGR… Kur ve Ons Altınla Birlikte Aşağı Yönlü Hareket Ediyor… Kurun 5.57 seviyesine geri çekilmesiyle gram altın 230 seviyesine geriledi. ABD-Çin ticaret anlaşmasında sona yaklaşılması ile baskılanan Ons altının seyri ve paritenin yönü açısından takibimizde olacaktır.

BRENT… ABD-Çin Anlaşması Talebi İyileştirecek… Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini test eden brent petrol ABD ham petrol stoklarındaki artış ile 70$ seviyesinin üzerinde tutunamayarak 69$'a geriledi. Beklentilerin üzerinde 7.24 milyon varil artan petrol stokları aşırı arz endişelerini de beraberinde getirdi. OPEC ülkelerinin arz kısıntısı ve ABD-Çin görüşmelerinde anlaşma sağlanması talep görünümünü iyileştireceğinden petrol fiyatlarında yükselişi beraberinde getirebilir.

S&P500… TDİ Öncesi Pozitif… Uluslararası kredi derecelendirme kurumundan yapılan açıklamaya göre ABD ekonomisinde yıl sonuna doğru yavaşlama olabileceğini ancak bu yıl ve gelecek yıl içerisinde resesyon beklentileri olmadığı belirtildi. Küresel piyasalardaki olumlu hava ile primli seyreden endeks haftanın son günü Asya tarafındaki alıcılı seyre paralel olarak yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Bugün ABD tarafında yoğun veri akışı beklenirken piyasalar tarafından ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik açıklamalar takip edilecektir.

Kaynak: Bültenler