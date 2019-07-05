Banka Hesaplarını Hedefleyen Bir Android Yazılımı, Yeniden Ortaya Çıktı

İnternet alemi, faydaları olduğu kadar büyük riskler de içeriyor. Açık kaynaklı olmasından dolayı Android işletim sistemi, bilgisayar korsanlarının sürekli olarak hedefinden bulunuyor. İlk kez geçtiğimiz yıl keşfedilen BianLain adlı yazılım, daha gelişmiş bir versiyonu ile yeniden keşfedildi.

Uygulama, geçmişte olduğu gibi şimdi de banka hesaplarını hedefliyor. Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonunuza bu kötü amaçlı yazılım sızdığı anda ekranınız kayıt altına alınıyor ve bilgisayar korsanları bu sayede banka hesaplarınıza erişim sağlayabiliyorlar. Üstelik bilgisayar korsanları kötü amaçlı yazılımı bu kez, bankacılıkla ilgili olan uygulamaların içerisinde kodladılar. Bu sayede kötü amaçlı yazılım Google Play Store üzerinden rahatça dağıtıldı.

Kötü amaçlı yazılımın entegre edildiği uygulamalar, akıllı telefonlara indirildikleri zaman aldığı izinler sayesinde neredeyse her şeye erişebiliyor. Hatta bilgisayar korsanları ekran kaydı almanın yanı sıra, arama yapabilme, mesajları görüntüleme, mesaj gönderme gibi bazı izinleri telefon sahibinden istiyorlar ve bu sayede ek güvenlik önlemlerini de aşabiliyorlar.

BianLain isimli kötü amaçlı yazılımı yeniden tespit eden ekipte bulunan Dario Durando, bilgisayar korsanlarının bu kez işlerini çok iyi yaptıklarını söyledi. Kötü amaçlı yazılıma eklenen işlevsel özelliklerin detaylıca düşünüldüğünü ifade eden Durando, bu kötü amaçlı yazılımın ciddi anlamda riskli olduğunu ve BianLain'in büyük saldırganlarla aynı pozisyona ulaştığını belirtti.

Tüm bu risklere rağmen akıllı telefonlarınızı kolay bir hamle ile koruyabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz bir uygulamayı doğrudan Google Play Store'dan aratmak yerine uygulamanın orijinal internet sitesine erişirseniz, bu site sizi doğru uygulamaya yönlendirecektir. Bu sayede klon ya da kötü amaçlı yazılım içermeyen güvenli uygulamalara erişebilirsiniz.