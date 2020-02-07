Banka hesaplarını boşaltıp 1 milyon lira vurgun yapan 24 kişi yakalandı (2)
HEPSİ TUTUKLANDIVatandaşların kimlik bilgileri ve bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayıp, internet bankacılığı hesaplarındaki toplam 1 milyon TL'yi hesaplarına geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 24 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
07.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:04
HEPSİ TUTUKLANDI
Vatandaşların kimlik bilgileri ve bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayıp, internet bankacılığı hesaplarındaki toplam 1 milyon TL'yi hesaplarına geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 24 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA