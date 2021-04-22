"Banka hesabınız saldırıya uğradı" diyen dolandırıcıya 300 bin lira para gönderdi
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"Banka hesabınız saldırıya uğradı" diyen dolandırıcıya 300 bin lira para gönderdi

'Banka hesabınız saldırıya uğradı' diyen dolandırıcıya 300 bin lira para gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi kendisini bankadan aradığını söyleyip hesabının saldırıya uğradığını ileri süren dolandırıcının tuzağına düşerek 300 bin lira para gönderip dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi kendisini bankadan aradığını söyleyip hesabının saldırıya uğradığını ileri süren dolandırıcının tuzağına düşerek 300 bin lira para gönderip dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir dolandırıcı Ayşegül K.(52) adlı kadını telefonla arayarak kendisini Merkez Bankası'ndan aradığını ve banka hesabının saldırıya uğradığını ileri sürdü. Dolandırıcı, korkup kandırdığı kadına verdiği hesaba 300 bin lira para havale yaptırdı. 300 bin lira gönderen Ayşegül K. dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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