Banka Hesabının Görüntüsünü Paylaşan Adamın 130,000 TL'si Çalındı
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Banka Hesabının Görüntüsünü Paylaşan Adamın 130,000 TL'si Çalındı

Son zamanlarda dijital dolandırıcılık olayları hiç olmadığı kadar arttı ve tam da bu noktada kullanıcıların güvenliğe dikkat etmeleri kritik seviyede önem taşıyor.

Banka Hesabının Görüntüsünü Paylaşan Adamın 130,000 TL'si Çalındı
02.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:50

Son zamanlarda dijital dolandırıcılık olayları hiç olmadığı kadar arttı ve tam da bu noktada kullanıcıların güvenliğe dikkat etmeleri kritik seviyede önem taşıyor. Antalya'da galericilik işi ile uğraşan Tayfur Sanlı, benzer bir problemle karşılaşan kişilerden birisi oldu. İddialara göre banka hesabının görüntüsünü paylaşan Sanlı'nın hesabından tam 130,000 TL çekildi. İşte detaylar!

130,000 TL'si Çalındı!

İnternet üzerinden gördüğü ilanın sahibi ile iletişime geçen Tayfur Sanlı, 170,000 TL değerindeki aracı almak istediğini belirtti. Sanlı ile ortak bir fiyatta anlaşan ilan sahibi, iddialara göre PTT'de bir hesap açmasını ve parayı bu hesaba yatırmasını istedi. Tayfur Sanlı da kendi adına bir hesap açarak parasını bu hesaba yatırdı ve ekran görüntüsünü ilan sahibi ile paylaştı.

Nitekim gariplikler bundan sonra gelişmeye başladı. PTT hesabına giriş yapmak istediğinde hesaba ait telefon numarasının değiştiğini fark eden Sanlı, uzun uğraşlar sonucu hesabını geri almayı başardı. Buna karşın hesabındaki 130,000 TL'den yalnızca 14 TL kaldığını fark etti.

"Görüştüğümde postane hesabı açmamı söylediler. 'Banka hesaplarım var' ne alaka deyince, 'PTT daha iyi olur bizim için' dediler. Hesaba sürekli para yatırmamı istediler. Çarşamba günü sabahtan kendime ait hesap açtım. İçerisine 130 bin lira yatırdım. Ancak hesabıma para geçmedi. Adamı arayıp kendi hesabıma paranın geçmediğini söyledim. Vakıf katılım anonim şirketi olarak yazacaksın, posta kargoyu seçeceksin ve 20 TL daha at' dedi.

Ardından o işlemi yaptım ve hesabıma para yattı. Parayı yatırdıktan sonra benden ekran resmi atmamı istedi. Paranın görüntüsünü görmek istediğini söyledi. Ekran görüntüsünde sadece benim hesap numaram, ismim soy ismim ve bakiyem görünüyordu. 170 bin liraya anlaşmıştık. 130 bin lira attığımı görünce 40 bin lira daha atmamı söyledi. 'Onu da atarım' deyip beklemeye başladım.

Saat 16.00 sıralarında içime şüphe düştü. İnternetten PTT hesabıma girmek istedim. Giriş yapmak istediğimde hesabımın farklı bir numaraya güncellendiğini gördüm. Bunun üzerine en yakın şubeye gittim. Hesabımda ne kadar param olduğunu sorunca 14 TL olduğunu söylediler. Yani 130 bin TL çekilmiş.

Bunun nasıl olduğunu anlamak için bölge müdürlüğüne gittim. Paranın çekildiğini farklı hesaplara aktarıldığını söylediler. Karakola ve savcılığa şikayette bulundum. E-devleti aradım karakoldayken ve onlar da saat 10.30'da postaneden e-devlet şifremin değiştirildiğini öğrendim.

İlk olarak e-devlet şifremi değiştirmişler, oradan da telefon numaramı güncellemişler. Sahte kimlikle mi yaptılar, nasıl yaptılar bilmiyorum. 4-5 farklı hesaba ayrı aktarmışlar. 14 lira bırakmışlar. E-devlet ve PTT şifrelerimi değiştirdim. "

İşi gereği şehir dışından sürekli araç aldığını belirten Sanlı, ilk defa bu şekilde bir olay ile karşılaştığını belirtti. Konu hakkında şikayetlerde bulunan Sanlı'nın nasıl bir sonuçla karşılaşacağı şu aşamada belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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