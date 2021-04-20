ANTALYA BANKA HESABINA 'SOSYAL MESAFE CEZASI'NDAN HACİZ UYGULANAN ÖZEN ÜZGÜN VE KIRGINIM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA BANKA HESABINA 'SOSYAL MESAFE CEZASI'NDAN HACİZ UYGULANAN ÖZEN ÜZGÜN VE KIRGINIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Banka hesabına 'sosyal mesafe cezası'ndan haciz uygulanan Özen: Üzgün ve kırgınımANTALYA'da, sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle kesilen 3 bin 150 lira cezayı ödemediği için banka hesabına e-haciz işlemi uygulanan Mesut Sedat Özen, "Şu an son paramın bulunduğu banka hesabımda bloke işlemi var.

Banka hesabına 'sosyal mesafe cezası'ndan haciz uygulanan Özen: Üzgün ve kırgınım

ANTALYA'da, sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle kesilen 3 bin 150 lira cezayı ödemediği için banka hesabına e-haciz işlemi uygulanan Mesut Sedat Özen, "Şu an son paramın bulunduğu banka hesabımda bloke işlemi var. Çok üzgün ve kırgınım" dedi.

Mesut Sedat Özen, Adnan B. ve Ferhat U., geçen yılın Mayıs ayında birlikte vakit geçirmek için Konyaaltı ilçesindeki Hisarçandır mevkisindeki ormanlık alana geldi. Bu sırada salgın nedeniyle denetim yapan jandarma ekipleri, bölgedekileri uzaklaşmaları konusunda uyardı. Bunun üzerine 3 arkadaş da bölgeden uzaklaşmak için toparlanmaya başladı. Bu sırada yanlarına gelen ekipler, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 arkadaşa 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı. Kendilerinden yaklaşık 100 metre uzakta oturan kişilere neden ceza kesilmediğini soran Özen'e ekipler, o bölgenin polis bölgesi olduğu, bu nedenle müdahale edemedikleri karşılığını verdi. Adnan B. ve Ferhat U. kesilen cezaları ödedi. Bir süredir çalışmayan Özen ise cezayı ödemedi. 15 Nisan'da, Özen'in banka hesabına, e-haciz işlemi uygulandı.

Mesut Sedat Özen, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini ve banka hesabına konulan haczin kaldırılmasını istediğini söyledi. Sosyal mesafe kuralına uymalarına rağmen ceza yazıldığını öne süren Özen, 'Sokağa çıkma yasağının olmadığı bir günde 3 arkadaş oturuyorduk. Denetim yapan jandarma kuvvetleri yanımıza gelerek cezai işlem uygulamaya kalktı. Orada başka insanlar da olmasına rağmen bizim yanımıza gelmelerinden, olayı şahsileştirdiklerini düşünüyorum. Karakol komutanıyla görüşmeme rağmen sonuç alamadık. 10 ay sonra banka hesaplarıma e-haciz işlemi ve bloke işlemleri uygulandı. Şu an son paramın bulunduğu banka hesabımda bloke işlemi var. Bu konuyla ilgili mağdurum. Çok üzgün ve kırgınım. Yetkililerin konuyla ilgilenmelerini istiyorum" dedi.

'USULEN UYGUN'

Kararı değerlendiren avukat Ali Çelik, "Kesilen idari para cezasına karşı vatandaşımız Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz hakkını kullanmış ve buna rağmen itirazı reddedilmişse yani teknik anlamda idari para cezası kesinleşmiş ise cezanın tahsili için işlemin vergi dairesine gönderilmesi normal. Vergi dairesinin de 'Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu'na göre tahsilat yapamayınca e-haciz uygulaması usulen normal ama tabi ki insanların çalışmakta zorlandığı bu dönemde çalışmadığı, para kazanmadığı kolaylıkla görülebilecek bir vatandaşın banka hesabındaki son kuruşuna haciz koymanın ne kadar vicdani olduğunu tartışmamız gerekir" dedi.

ANTALYA BANKA HESABINA 'SOSYAL MESAFE CEZASI'NDAN HACİZ UYGULANAN ÖZEN ÜZGÜN VE KIRGINIM
ANTALYA BANKA HESABINA 'SOSYAL MESAFE CEZASI'NDAN HACİZ UYGULANAN ÖZEN ÜZGÜN VE KIRGINIM
ANTALYA BANKA HESABINA 'SOSYAL MESAFE CEZASI'NDAN HACİZ UYGULANAN ÖZEN ÜZGÜN VE KIRGINIM
ANTALYA BANKA HESABINA 'SOSYAL MESAFE CEZASI'NDAN HACİZ UYGULANAN ÖZEN ÜZGÜN VE KIRGINIM
ANTALYA BANKA HESABINA 'SOSYAL MESAFE CEZASI'NDAN HACİZ UYGULANAN ÖZEN ÜZGÜN VE KIRGINIM
ANTALYA BANKA HESABINA 'SOSYAL MESAFE CEZASI'NDAN HACİZ UYGULANAN ÖZEN ÜZGÜN VE KIRGINIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beyoğlu'nda internet kafede 'Counter-Strike' maçına polis baskını
Beyoğlu'nda internet kafede "Counter-Strike" maçına polis baskını
Tavuk çiftliğine kumar baskını: 28 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Tavuk çiftliğine kumar baskını: 28 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Doğu Karadeniz'e çay hasadı için göç başlayınca bir uyarı geldi: Kaçak girenlere dikkat edin
Doğu Karadeniz'e çay hasadı için göç başlayınca bir uyarı geldi: Kaçak girenlere dikkat edin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Esra Erol Hülya Avşar Burcu Biricik
Spor Muslera Ali Koç Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ANTALYA BANKA HESABINA 'SOSYAL MESAFE CEZASI'NDAN HACİZ UYGULANAN ÖZEN ÜZGÜN VE KIRGINIM
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 15:32:40. #1.14#

title