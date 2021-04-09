Banka güvenlik görevlisinin dikkati, emekli gurbetçiyi dolandırılmaktan kurtardı
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Banka güvenlik görevlisinin dikkati, emekli gurbetçiyi dolandırılmaktan kurtardı

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Banka güvenlik görevlisinin dikkati, emekli gurbetçiyi dolandırılmaktan kurtardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde banka şubesinde çalışan güvenlik görevlisinin dikkati, emekli gurbetçinin telefon dolandırıcılığı mağduru olmasının önüne geçti.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde banka şubesinde çalışan güvenlik görevlisinin dikkati, emekli gurbetçinin telefon dolandırıcılığı mağduru olmasının önüne geçti.

İlçeye bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde yaşayan emekli gurbetçi Mithat K'yı (68) telefonla arayarak kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı, yolsuzluk operasyonunda adının geçtiği iddiasıyla, banka şubesindeki hesabından 10 bin avro çekerek havale yoluyla hesabına yatırılmasını istedi.

İlçe merkezine gidecek imkanı olmadığını söyleyen Mithat K'ya telefon dolandırıcısı, "Sen merak etme, özel taksi göndereceğiz, parasını da biz ödeyeceğiz" diyerek taksi gönderdi.

Taksiyle banka şubesine gelen yaşlı adamın telefonla uzun süre görüşme yapmasından şüphelenen banka güvenlik görevlisi, durumu polise haber verdi.

Kısa sürede banka şubesine gelen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamın halen telefonla görüşme halinde olduğunu gördü.

Polisin uyarısıyla telefonu kapatarak dolandırılmaktan kurtulan Mithat K, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Mihat K, gazetecilerin sorusu üzerine, "Dolandırılmadım elhamdülillah" diyerek, banka görevlileri ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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