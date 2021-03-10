Son dakika haberi: Banka dolandırıcılığı soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı
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Son dakika haberi: Banka dolandırıcılığı soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı

10.03.2021 09:08 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:14
Son dakika haberi: Banka dolandırıcılığı soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı

Son dakika habere göre BANKA müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BANKA müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirip sahte kimliklerle yeni sim kartları almak yoluyla 19 şüphelinin haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Gerçek kullanıcı hesap sahibinin sim kartının pasif duruma düşürerek banka irtibatının kesildiği, banka tarafından havale/EFT işlemlerine esas olarak gönderilen SMS şifrelerin şüphelilere ulaştığı tespit edildi.Şüphelenerek hesap sahibinden teyit almak için arama yapan bankanın yine şüpheli şahıslarla görüşme yaptığı, havale/EFT işlemiyle ilgili teyit alarak ödeme yaptıkları belirlendi. Böylece haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 19 şüpheli hakkında bugün itibariyle "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltı kararı verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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