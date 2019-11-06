Banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanımı özendirilecek

06.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:04

Finansal sektörün reel sektörün finansmanındaki etkinliği artırılacak ve reel sektörün sermaye piyasasından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetimindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek.