banka dışı finans sektörü ilk yarı net karı 1.7 milyar lira

23.08.2019 15:32

Faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin yılın ilk yarısında aktif toplamı 129 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü 22 milyar lira, net karı 1.7 milyar lira ve müşteri sayısı da 4 milyon oldu.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Aynur Eke, "Sektörlerimiz geçen yıllara kıyasla 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan ekonomik dalgalanmaları daha fazla hissetti" dedi ve ekledi:

"Ekonomi yönetimimizin ortaya koymuş olduğu çalışmalarla birlikte verilerimizde daralmalarda azalmalar olması gelecek adına hepimizi umutlandırdı.

"Örneğin; otomotiv finansmanının önünü açan ÖTV ve KDV avantajları kısa süreli bir toparlanma ve yine aynı dönemde mikro kredilerde vadenin yeniden 12 takside çıkması bir canlanma yarattı.

"Bu gibi örnek çalışmaların devamının gelmesi önemli; çünkü, bu tarz çalışmalar sektörlerimize canlılık getiriyor."

Banka dışı finans kesiminin üretime destek olmak istediğinin altını çizen Eke, "Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu 'Yeni Ekonomi Programı'nı takiben, ticaretin ve yatırımların finansmanını desteklemek için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" dedi ve ekledi:

"Türkiye her yıl büyümesine devam etmek durumunda. Banka dışı finans kesimi de bu büyümeyi desteklemek adına var gücüyle çalışıyor.

"FKB olarak üyelerimizi daha yalın ve hızlı kredi süreçleri ve tüm süreçlerin dijitalleşmesi anlamında destekliyoruz.

"Dijital dönüşüm çerçevesinde finansmana erişimi kolaylaştırma yönünde Avrupa'daki uygulamaları örnek alarak sektörel çalışmalar yapıyoruz.

"Dijital platformlar üzerinden müşteriye finansman sağlayabilirsek, hem tüm Türkiye'ye ulaşma fırsatımız olacağını hem de sektörümüze yeni oyuncuların katılacağını düşünüyoruz.

"Böylelikle bu gelişmelerle birlikte, sektörün büyümesini umuyoruz ve stratejilerimizi dijital dönüşüm üzerine kuruyoruz."

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin de bilgi veren Eke, şöyle devam etti:

"Sektörlerimizin rakamlarına baktığımızda ise, 2019 yılının ilk yarısında Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 52 milyar lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 63 milyar lira seviyelerini geçti.

"Faktoring sektörüne baktığımızda; işlem hacmi 59 milyar lira seviyelerinde, alacakları ise 29 milyar lira seviyelerini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü 33 milyar lira seviyelerini geçerken; öz kaynakları ise 7 milyar 518 milyon lira seviyelerinde gerçekleşti.

"Finansman Şirketleri'ne baktığımızda sektörün işlem hacmi 7 milyar 500 milyon lira seviyesinde. Aktif büyüklüğü 33 milyar lira seviyesine erişirken; mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 3.9 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 26 milyar liraya ulaştı." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA