Banka dışı finans kesiminin aktifleri 2019'da 122,8 milyar lira oldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2019 sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 122 milyar 753 milyon lira oldu.
12.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:19
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2019 sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 122 milyar 753 milyon lira oldu.
Kaynak: Dunya.com