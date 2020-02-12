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Banka dışı finans kesiminin aktifleri 2019'da 122,8 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2019 sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 122 milyar 753 milyon lira oldu.

12.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:19
Banka dışı finans kesiminin aktifleri 2019'da 122,8 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2019 sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 122 milyar 753 milyon lira oldu.

Kaynak: Dunya.com

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