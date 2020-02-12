Banka dışı finans kesiminin aktifleri 2019'da 122,8 milyar lira oldu

12.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:19

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2019 sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 122 milyar 753 milyon lira oldu.