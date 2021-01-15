Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?

Özel bankalar ve kamu bankaları koronavirüsle mücadele kapsamında çalışma saatlerini azaltmıştı. Birkaç özel bankanın bu hafta içinde normal çalışma saatlerine döndüğünü açıklaması üzerine bankaların çalışma saatleri merak edilmeye başladı. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bütün bankaların açılış saatlerini, kapanış saatleri nelerdir

Özel bankalar ve kamu bankaları koronavirüsle mücadele kapsamında çalışma saatlerini azaltmıştı. Birkaç özel bankanın bu hafta içinde normal çalışma saatlerine döndüğünü açıklaması üzerine bankaların çalışma saatleri merak edilmeye başladı. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bütün bankaların açılış saatlerini, kapanış saatleri nelerdir? İşte deteylar haberimizde...

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?

1) AKBANK

Akbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde hafta içi 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet vereceğiz"

2)QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Degerli Müşterimiz, Turkiye genelinde şubelerimiz 02/12/2020 tarihi itibariyla hafta içi 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktir"

3)DENİZBANK

Denizbank tarafından 14 Ocak Perşembe günü müşteriklere gönderilen mesajda:

"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz."denildi.

4)ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

5)GARANTİ

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Corona virüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle hafta içi 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"

6)HSBC

HSBC tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir"

7)TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren hafta içi saat 10.00-12:30/13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir"

8)ING BANK

ING Bank, 12 Ocak 2021 tarihinde müşterilerine gönderdiği mesajda

"Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

9)TEB

TEB Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Degerli Musterimiz, Subelerimiz 03.12.2020 tarihi itibariyla hafta ici her gun 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet verecektir. Bankacilik islemlerinizi hizlica yapabilmek icin oncelikli olarak CEPTETEB Internet Subesi ve mobil bankacilik uygulamamizdan faydalanabilirsiniz."

10)YAPI KREDİ

Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde hafta içi 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"

11)HALKBANK

Halkbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

12)VAKIFBANK

Vakıfbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."