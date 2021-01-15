Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?

15.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:15
Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?

Özel bankalar ve kamu bankaları koronavirüsle mücadele kapsamında çalışma saatlerini azaltmıştı. Birkaç özel bankanın bu hafta içinde normal çalışma saatlerine döndüğünü açıklaması üzerine bankaların çalışma saatleri merak edilmeye başladı. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bütün bankaların açılış saatlerini, kapanış saatleri nelerdir

Özel bankalar ve kamu bankaları koronavirüsle mücadele kapsamında çalışma saatlerini azaltmıştı. Birkaç özel bankanın bu hafta içinde normal çalışma saatlerine döndüğünü açıklaması üzerine bankaların çalışma saatleri merak edilmeye başladı. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bütün bankaların açılış saatlerini, kapanış saatleri nelerdir? İşte deteylar haberimizde...

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?

1) AKBANK

Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?

Akbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde hafta içi 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet vereceğiz"

2)QNB FİNANSBANK

Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Degerli Müşterimiz, Turkiye genelinde şubelerimiz 02/12/2020 tarihi itibariyla hafta içi 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktir"

3)DENİZBANK

Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?

Denizbank tarafından 14 Ocak Perşembe günü müşteriklere gönderilen mesajda:

"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz."denildi.

4)ZİRAAT BANKASI

Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

5)GARANTİ

Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Corona virüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle hafta içi 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"

6)HSBC

Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?

HSBC tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir"

7)TÜRKİYE İŞ BANKASI

Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?

Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren hafta içi saat 10.00-12:30/13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir"

8)ING BANK

Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?

ING Bank, 12 Ocak 2021 tarihinde müşterilerine gönderdiği mesajda

"Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

9)TEB

Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?

TEB Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Degerli Musterimiz, Subelerimiz 03.12.2020 tarihi itibariyla hafta ici her gun 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet verecektir. Bankacilik islemlerinizi hizlica yapabilmek icin oncelikli olarak CEPTETEB Internet Subesi ve mobil bankacilik uygulamamizdan faydalanabilirsiniz."

10)YAPI KREDİ

Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?

Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde hafta içi 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"

11)HALKBANK

Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?

Halkbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

12)VAKIFBANK

Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır?

Vakıfbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Hadise Ajda Pekkan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Emre Taşdemir Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri açılış ve kapanış ne zamandır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 12:15:29. #1.14#
title