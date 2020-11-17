Banka çalışma saatleri güncellendi! 2020 banka çalışılma saatleri listesi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki, hangi banka hangi saatler arası açık? İşte, 2020 banka çalışılma saatleri listesi!

Türkiye İş Bankası belirlediği yeni mesai saatine 9 Kasım'da başlarken, Garanti Bankası ve diğerleri 16 Kasım Pazartesi'den itibaren yeni çalışma saatlerine geçti. İşte, 2020 banka çalışılma saatleri listesi ve banka mesai saatleri!

BANKALARIN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye İş Bankası: 10.00-17.00

Garanti Bankası: 10.00-17.00

Ziraat Bankası: 09.00-17.00

Halkbank: 09.00-17.00

VakıfBank: 09.00-17.00

Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00

HSBC: 08.30-17.00

Denizbank: 09.00-17.00

Akbank: 09.00-17.00

Türkiye Ekonomi Bankası: 09.00-17.00

Kuveyt Türk Bankası: 09.30-17.00

ING Bank: 09.00-17.00