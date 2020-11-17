Banka çalışma saatleri güncellendi! 2020 banka çalışılma saatleri listesi!
17.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:28
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki, hangi banka hangi saatler arası açık? İşte, 2020 banka çalışılma saatleri listesi!
Türkiye İş Bankası belirlediği yeni mesai saatine 9 Kasım'da başlarken, Garanti Bankası ve diğerleri 16 Kasım Pazartesi'den itibaren yeni çalışma saatlerine geçti. İşte, 2020 banka çalışılma saatleri listesi ve banka mesai saatleri!
BANKALARIN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkiye İş Bankası: 10.00-17.00
Garanti Bankası: 10.00-17.00
Ziraat Bankası: 09.00-17.00
Halkbank: 09.00-17.00
VakıfBank: 09.00-17.00
Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00
HSBC: 08.30-17.00
Denizbank: 09.00-17.00
Akbank: 09.00-17.00
Türkiye Ekonomi Bankası: 09.00-17.00
Kuveyt Türk Bankası: 09.30-17.00
ING Bank: 09.00-17.00