Banka bilgilerinin çalındığı haberlerine ilişkin bakanlıktan açıklama: İncelemeler sürüyor

12.12.2019 22:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:01

Türkiye bankalarına ait 460 binden fazla kart bilgisinin çalındığı iddiaları ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, bankalarla iletişime geçildiği ve incelemelerin sürdüğü belirtildi.



Açıklamayı yapan Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, banka kodu (Bank Identification Code) denilen ilk 6 haneli kod ile kişi isimlerinin yer aldığının görüldüğünü, kart bilgilerinin tamamının sızdırılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle