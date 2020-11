Banka, AVM ve PTT şubelerine HES kodu zorunluluğu getirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Düzce'de artan Korona virüs vakaları sonrasında yeni kararlar aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Düzce'de artan Korona virüs vakaları sonrasında yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre Banka, PTT ve AVM girişlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Düzce'de artan Korona virüs vakaları sonrasında Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı. Alınan kararlar çerçevesinde Pazaryerlerinin denetlenmesi amacıyla Pazarcılar Odası tarafından her pazar için güvenlik görevlileri haricinde iki kişi olacak şekilde pazaryeri sorumlusunun görevlendirilecek. Alışveriş Merkezi yönetimlerince AVM içerisinde aktif kullanılan alanların metrekaresine göre her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde içerine alınacak kişi sayıları belirlenecek. Belediyeler tarafından trafiğe kapalı alanlardaki oturma banklarının kullanım dışı bırakacak. 28 Kasım Cumartesi günü itibari ile il genelinde bulunan tüm Alışveriş Merkezlerinde, bankalarda ve PTT şubelerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılarak vatandaşlar içeri alınacak. Alınan kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğine 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereğince 392 lira ve maske kullanım kurallarına veya sigara içme yasağına aykırı hareket eden vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900 lira idari para cezası uygulanacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı