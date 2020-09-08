Banka aracından 4,5 milyon lira çalan güvenlik görevlisi parayla iş kuracakmış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Banka aracından 4,5 milyon lira çalan güvenlik görevlisi parayla iş kuracakmış

Ankara'da çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kaçan güvenlik görevlisi Ayhan B'nin yakalanması ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Banka aracından 4,5 milyon lira çalan güvenlik görevlisi parayla iş kuracakmış
08.09.2020 18:11 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:14

Ankara'da çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kaçan güvenlik görevlisi Ayhan B'nin yakalanması ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre dün Yenimahalle ilçesinde, çalıştığı bankanın nakil aracından bir miktarı döviz karşılığı yaklaşık 4,5 milyon lirayı çalarak kaçan güvenlik görevlisi Ayhan B'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü gasp ve hırsızlık büro amirlikleri bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.

Zanlının olay yerinden kaçmak için kullandığı ve abisine ait olduğu belirlenen 06 JV 629 plakalı aracın izini süren ekipler, Ayhan B'nin en son İstanbul yolu civarında olduğunu belirledi.

Firari güvenlik görevlisinin yakınlarının temaslarını da takibe alan polis ekipleri, Ayhan B'nin Etimesgut ilçesinde abisi S.B. ve bir arkadaşının yardımı ile temin ettiği günübirlik kiralık evde saklandığını belirledi.

Ekipler dün Ayhan B'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Zanlı saklandığı evde banka nakil aracından çaldığı iki çantadaki 4,5 milyon lira ile yakalandı.

Çaldığı para ile iş kuracakmış

Ayhan B'nin ilk ifadesinden iş yerinde huzursuz olduğu ve kendine ait güneş enerji sistemleri üreten bir firma kurmak istediği, sermayesi olmadığı için parayı çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Ziya Selçuk Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Erol Evgin Deniz Akkaya Meryem Uzerli
Spor Can Bartu Eddie Newton Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Banka aracından 4,5 milyon lira çalan güvenlik görevlisi parayla iş kuracakmış - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 18:17:24. #1.14#
title