Banka aracından 4,5 milyon lira çalan güvenlik görevlisi parayla iş kuracakmış Ankara'da çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kaçan güvenlik görevlisi Ayhan B'nin yakalanması ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Ankara'da çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kaçan güvenlik görevlisi Ayhan B'nin yakalanması ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre dün Yenimahalle ilçesinde, çalıştığı bankanın nakil aracından bir miktarı döviz karşılığı yaklaşık 4,5 milyon lirayı çalarak kaçan güvenlik görevlisi Ayhan B'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü gasp ve hırsızlık büro amirlikleri bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.

Zanlının olay yerinden kaçmak için kullandığı ve abisine ait olduğu belirlenen 06 JV 629 plakalı aracın izini süren ekipler, Ayhan B'nin en son İstanbul yolu civarında olduğunu belirledi.

Firari güvenlik görevlisinin yakınlarının temaslarını da takibe alan polis ekipleri, Ayhan B'nin Etimesgut ilçesinde abisi S.B. ve bir arkadaşının yardımı ile temin ettiği günübirlik kiralık evde saklandığını belirledi.

Ekipler dün Ayhan B'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Zanlı saklandığı evde banka nakil aracından çaldığı iki çantadaki 4,5 milyon lira ile yakalandı.

Çaldığı para ile iş kuracakmış

Ayhan B'nin ilk ifadesinden iş yerinde huzursuz olduğu ve kendine ait güneş enerji sistemleri üreten bir firma kurmak istediği, sermayesi olmadığı için parayı çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA