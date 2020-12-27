Bank ve oturma gruplarında pandemi değişikliği
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Bank ve oturma gruplarında pandemi değişikliği

27.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:29
Bank ve oturma gruplarında pandemi değişikliği

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin ihtiyacı olan kent mobilyalarını üreterek belediye bütçesine katkı sağlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerini ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin ihtiyacı olan kent mobilyalarını üreterek belediye bütçesine katkı sağlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerini ziyaret etti.

Başkan Uysal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Ermenek Mahallesi'nde bulunan kent mobilyası üretim atölyelerini ziyaret etti. Parklarda yer alan pergolelerden banklara ve masalı oturma gruplarına belediyenin ihtiyacı olan kent mobilyalarını üreterek belediye bütçesine katkı sağlayan atölyeleri ziyaretinde Başkan Uysal'a devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Atölyelerin, covid-19 pandemisi nedeniyle, parklarda birçok kişinin yan yana oturduğu bank ve oturma gruplarının dönüşümüyle ilgili çalışmalara yoğunlaştığı aktarıldı. Bankların, araları en az 1 metre iki oturma alanı olacak şekilde düzenlendiği belirtilirken masalı oturma gruplarının ise tekli oturma düzeninde yapıldığı kaydedildi. Ziyaretinde, atölyede çalışan ustalarla da sohbet eden Başkan Uysal, kent mobilyalarının pandemi koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenme çalışmalarına da yardım etti. - ANTALYA

Bank ve oturma gruplarında pandemi değişikliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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