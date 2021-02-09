Bank Pozitif satış yolunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bank Pozitif satış yolunda

09.02.2021 18:02 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:05
Bank Pozitif satış yolunda

Bank Pozitif ve HR BANK arasında 'Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi' imzalandı.

Bank Pozitif ve HR BANK arasında 'Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi' imzalandı. BDDK sürecinin tamamlanmasının ardından 'yeni nesil bankacılık vizyonu ve üç yıllık programın' kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'nin satışıyla ilgili olarak, bankanın ortakları ile İngiltere menşeli HR BANK arasında 'Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi' imzalandı.

HR BANK üst yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş'nin hisse satış ve devir işlemleri 9 Şubat 2021 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. Hisse devir işlemlerinin onayı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) süreci başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Mustafa Şentop Leyla Şahin Usta Mehmet Kasapoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Burcu Biricik Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Tolga Ciğerci Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Yangın İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bank Pozitif satış yolunda - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 18:05:31. #1.15#
title