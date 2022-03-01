'Bank' ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle 'Tosuncuk' ve ağabeyi hakim karşısında

ÇİFTLİK BANK uygulamasında 'Bank' ismini yetkili makamlardan izin almadan kullanarak 'Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın yargılanmasına devam edildi. Mehmet Aydın savunmasında ilgili kanunda 'banka' kelimesinin kullanımının yasaklandığını ve kendisinin 'bank' kelimesini kullandığını belirterek "Türk Dil Kurumu'ndaki anlamına bakıldığında bank parklardaki oturak demek. Ben oturağı da kast etmiş olabilirim başka bir şeyi de kast etmiş olabilirim" dedi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada BDDK avukatı ve Mehmet Aydın'ın avukatı da hazır bulundu.

FİRMAYI İLK KURDUĞUMDA CEBİMDE 10 BİN LİRA SERMAYEM VARDI

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE BANK PARKTAKİ OTURAK DEMEK

MAHKEME TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'NE YAZI YAZILMASINA KARAR VERDİ

İDDİANAMEDEN

Demirören Haber Ajansı - Güncel