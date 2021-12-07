Bank Asya'nın ortağı Malkatan'a 11 yıl 1 ay hapis cezası

ANKARA (İHA) - Bank Asya'nın ortağı olan Kamil Yavuz Malkatan'a 11 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Ankara'da 6 Kasım 2020 yılında sahte ehliyetle yakalanan Malkatan'ın yargılanmasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Asya Katılım Bankası hissedarı olan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 500 bin TL hesap bakiyesi çıkaran Malkatan'ın ByLock kullandığı ve örgütün üst düzey isimleriyle uzun bir süre iletişim kurduğu dosyaya eklendi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen ve aleyhine olan beyanların somut bilgilere dayanmadığı gerekçesiyle suçsuz olduğunu iddia eden Malkatan beraatini talep etti. Kararını açıklayan Mahkeme Başkanı, Malkatan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'sahtecilik' suçlarından 11 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. - ANKARA

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