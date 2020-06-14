Bank Asya'nın firari avukatı yakalandı
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Bank Asya'nın firari avukatı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan Orhan Karakuş, Ankara'da saklandığı evde 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 avro, 100'er gramlık 3 külçe altın, 3 altın bilezik, 1 küçük altın, 1 Cumhuriyet altını ve 25 tane 1 dolar ile yakalandı.

Bank Asya'nın firari avukatı yakalandı
14.06.2020 23:12 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:01

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan Orhan Karakuş, Ankara'da saklandığı evde 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 avro, 100'er gramlık 3 külçe altın, 3 altın bilezik, 1 küçük altın, 1 Cumhuriyet altını ve 25 tane 1 dolar ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen avukat Orhan Karakuş, hakkında gözaltı çıkarıldıktan sonra ortalıktan kayboldu. İki yıldır aranan Karakuş'un Ankara'da saklandığı bilgisi üzerine emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Karakuş, saklandığı evde 191 bin 125 dolar, 19 bin 250 avro, 100'er gramlık 3 külçe altın, 3 altın bilezik, 1 küçük altın, 1 Cumhuriyet altını ve 25 tane 1 dolar ile yakalandı. Karakuş'un ayrıca Bank Asya'da 3 milyon 769 bin 810 liralık hesabı, Ankara'da 2 dairesi, 1 çalışma ofisi, Antalya'da arsa, araba ve eşinin adına 2 kooperatif hissesi olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı tarafından sorgulanan Karakuş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orhan Karakuş, Bank Asya ile firari emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'in avukatlığını yapıyordu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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