Bangsamoro'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı

KUALA Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), bölgedeki sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması için ilk aşıları temin etti.