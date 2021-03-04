Bangsamoro'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı
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Bangsamoro'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı

04.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:28
Bangsamoro'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı

KUALA Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), bölgedeki sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması için ilk aşıları temin etti.

KUALA Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), bölgedeki sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması için ilk aşıları temin etti.

BARMM Sağlık Bakanı Amirel Osman, Filipinler hükümetince gönderilen Sinvoac firmasının geliştirdiği 4 bin 200 doz aşıyla 2 bin 100 sağlık çalışanının aşılanacağını açıkladı.

Osman, aşılama programı kapsamında özerk bölgede yüzde 70 Kovid-19 bağışıklığı kazandırmayı planladıklarını belirtti.

Filipinler'e ilk Kovid-19 aşıları 28 Şubat'ta ulaşmış, Çin'den 600 bin doz Sinovac aşısı getirilmişti.

Yaklaşık 5 milyon nüfusu bulunan BARMM'da 4 binin üzerinde kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, 153 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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