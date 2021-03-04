Bangsamoro'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı
KUALA Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), bölgedeki sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması için ilk aşıları temin etti.
KUALA Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), bölgedeki sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması için ilk aşıları temin etti.
BARMM Sağlık Bakanı Amirel Osman, Filipinler hükümetince gönderilen Sinvoac firmasının geliştirdiği 4 bin 200 doz aşıyla 2 bin 100 sağlık çalışanının aşılanacağını açıkladı.
Osman, aşılama programı kapsamında özerk bölgede yüzde 70 Kovid-19 bağışıklığı kazandırmayı planladıklarını belirtti.
Filipinler'e ilk Kovid-19 aşıları 28 Şubat'ta ulaşmış, Çin'den 600 bin doz Sinovac aşısı getirilmişti.
Yaklaşık 5 milyon nüfusu bulunan BARMM'da 4 binin üzerinde kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, 153 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız