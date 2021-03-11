Bangsamoro'ya ikinci Kovid-19 aşısı sevkiyatı ulaştı
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Bangsamoro'ya ikinci Kovid-19 aşısı sevkiyatı ulaştı

11.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:59
Bangsamoro'ya ikinci Kovid-19 aşısı sevkiyatı ulaştı

KUALA Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), bölgedeki sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması kapsamında 14 bin 200 doz aşı daha temin etti.

KUALA Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), bölgedeki sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması kapsamında 14 bin 200 doz aşı daha temin etti.

BARMM'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 10 bin doz AstraZeneca aşısı ve 4 bin 200 doz Sinovac aşısını taşıyan uçakların, Awang ve Uluslararası Zamboanga Havalimanına iniş yaptığı bildirildi.

Temin edilen aşılarla sahada görev yapan sağlık çalışanı ve güvenlik güçlerinin aşılanmasının sürdürüleceği kaydedildi.

Öte yandan Bangsamoro İslam Danışma Konseyi, Kovid-19 aşısı yaptırmanın dinen caiz olduğunu açıkladı.

Konsey Direktörü Baş Müftü Abulhureyre Udasan, "İyileşme ve salgını önleyici tedbirler kapsamında aşı yaptırılması helaldir." ifadesini kullandı.

BARMM'a ilk Kovid-19 aşı sevkiyatı 4 Mart'ta ulaşmış, Sinovac'ın ürettiği 4 bin 200 doz aşı getirilmişti.

Toplam 4 bin 130 Kovid-19 vakasının görüldüğü BARMM'da şimdiye kadar 156 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Özerk bölgede 93 kişinin Kovid-19 tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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