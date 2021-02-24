Bangsamoro Özerk Yönetimi "devlet memurluğu" yasasını onayladı
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Bangsamoro Özerk Yönetimi "devlet memurluğu" yasasını onayladı

24.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:02
Bangsamoro Özerk Yönetimi

Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), devlet memurluğu yasasını onayladı.

Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), devlet memurluğu yasasını onayladı.

BARMM tarafından yapılan açıklamada, 59 sayılı Devlet Memurluğu Yasa Tasarısı'nın Bangsamoro Meclisinde oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Parlamentodan geçen tasarı, Başbakan Hacı Murat İbrahim tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Kamu hizmetlerine ilişkin kanunun Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) üyelerinin Bangsamoro hükümeti tarafından istihdam edilmesine imkan tanıyacağı belirtiliyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 17 Şubat'ta, silah bırakmayı kabul eden MİKC üyeleri ile Yeni Halk Ordusu'na (NPA) mensup komünist isyancıları kapsaması beklenen af yasasını onaylamıştı.

- Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi

Ülkenin güneyindeki Mindanao'da bağımsızlık mücadelesi veren MİCK ile Filipin ordusu arasında yaklaşık 60 yıl süren savaşın ardından, 2012 yılında ateşkes imzalanmıştı.

Barış anlaşması sürecinin ardından, Mindanao'da Ocak 2019'da yapılan halk oylamasıyla "Bangsamoro Organik Yasası" kabul edilmiş ve bölgede "Bangsamoro Geçiş Hükümeti" resmen kurulmuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı. İbrahim'in geçiş sürecinin tamamlanacağı Haziran 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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