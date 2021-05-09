Bangsamoro hükümetinden İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına kınama
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Bangsamoro hükümetinden İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına kınama

Bangsamoro hükümetinden İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına kınama
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarını kınadı.

KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarını kınadı.

BARMM İçişleri ve Yerel Yönetim Bakanı Naguib Sinarimbo, sosyal medya paylaşımında, "Gayrimeşru ve işgalci Siyonist rejimin barbarca hareketleri, tıpkı bundan önce işlediği korkunç suçları gibi en şiddetli kınamaları hak etmektedir." dedi.

Filistin halkının bağımsızlığı için Allah'a dua ettiğini belirten Bakan Sinarimbo, "Allah'ın gazabı, eli kanlı Siyonistlerin üzerine olsun." ifadesini kullandı.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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