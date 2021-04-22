Bangsamoro'da sağlık çalışanlarının yüzde 65'i aşılandı

KUALA Filipinler'in güneyinde bulunan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamaları kapsamında özerk bölge genelindeki sağlık çalışanlarının yüzde 65'inin aşılandığını açıkladı.

KUALA Filipinler'in güneyinde bulunan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamaları kapsamında özerk bölge genelindeki sağlık çalışanlarının yüzde 65'inin aşılandığını açıkladı.

BARMM Sağlık Bakanı Bashary Latif, yazılı açıklamasında, bölgede aktif görev yapan 14 bin 750 sağlık çalışanından 9 bin 588'ine aşı uygulandığını, bu rakamın sağlık çalışanlarının yüzde 65'ini oluşturduğunu bildirdi.

Sağlık çalışanlarının aşı önceliğinde A1 kategorisinde yer aldığını belirten Bakan Latif, Kovid-19 aşılaması sürecinin düzgün ve sorunsuz ilerlediğini kaydetti.

İlk aşı sevkiyatının 4 Mart'ta ulaştığı BARMM, Sinovac'ın geliştirdiği 14 bin Kovid-19 aşısını Filipinler hükümetinden teslim almıştı.

Toplam 4 bin 719 Kovid-19 vakasının görüldüğü BARMM'da virüs nedeniyle 170 kişi yaşamını yitirdi.

Özerk bölgede 266 kişinin Kovid-19 tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız