Bangsamoro'da 50 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), şimdiye kadar 50 binin üzerinde kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını açıkladı.

KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), şimdiye kadar 50 binin üzerinde kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını açıkladı.

BARMM Sağlık Bakanı Dr. Bashary Latiph, basın toplantısında Kovid-19 aşılamalarındaki son durumu değerlendirdi.

Sağlık çalışanı ve güvenlik görevlilerinden oluşan A1 risk grubu kapsamındaki 41 bin 899 kişinin birinci doz aşılarını yaptırdığını belirten Bakan Latiph, 13 bin 659 kişiye de ikinci doz aşının uygulandığını kaydetti.

Şimdiye kadar Filipinler merkezi hükümetinden 85 bin 400 aşı temin ettiklerini ifade eden Latiph, bu hafta içinde 16 bin doz Sinovac aşısının daha ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Salgının başlamasından bu yana 7 bin 796 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı BARMM'de virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 288'e ulaştı.

Özerk bölgede 861 kişi aktif Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız