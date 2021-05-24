Bangsamoro'da 1. Barış ve Güvenlik Zirvesi başladı

KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetiminde (BARMM), "1. Sürdürülebilir Yerel Kalkınma için Barış ve Güvenlik Zirvesi" başladı.

KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetiminde (BARMM), "1. Sürdürülebilir Yerel Kalkınma için Barış ve Güvenlik Zirvesi" başladı.

BARMM'ın başkenti Cotabato'da düzenlenen zirve öncesi AA muhabirine konuşan BARMM Başbakanı Hacı Murat İbrahim, zirve kapsamında yerel yönetim, sivil toplum, güvenlik ve ilgili diğer özel sektörlerden çok sayıda temsilcinin bir araya gelerek daha iyi bir yerel kalkınma üretmek üzere çözüm önerileri sunacağını söyledi.

Başbakan İbrahim, "Zirve, Mindanao ve komşu bölgelerdeki barış sürecinde iş birliğimizi güçlendirmeyi hedeflemektedir." açıklamasında bulundu.

Zirvenin organizasyonunu üstlenen Sosyal Hizmetler ve Kalkınma Bakanı Raissa H. Jajurie de "Yerel hükümet ve bakanlık, bölgede kalıcı barışın sağlanması için tüm imkanlarını harekete geçirmeye hazırdır." şeklinde konuştu.

Bakan Jajurie, sivil toplum kuruluşlarının da BARMM'ın kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Geçiş sürecinin uzatılmasına merkezi hükümet karar verecek

Öte yandan, Bangsamoro'da özerk hükümetin kurulması ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) üyelerinin silahsızlandırılması sürecini bağımsız olarak takip eden Üçüncü Taraf İzleme Heyeti (TPMT), Hacı Murat İbrahim'in liderliğinde 2019'da kurulan ve BARMM'ı 2022'ye kadar yönetmesi planlanan geçiş hükümetinin süresinin 3 yıl daha uzatılması kararının Filipinler hükümetinin elinde olduğunu açıkladı.

TPMT'den yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ın danışmanı Carlito Galvez ve BARMM Başbakanı İbrahim, geçiş hükümetinin 2025'e kadar uzatılması konusunda mutabık kalmıştır. Halkın oylarıyla seçilen Filipinler Kongresi ve Senato üyelerinin bu konuda alacağı kararlar, etkili olacaktır." ifadesi kullanıldı.

BARMM Başbakanı İbrahim, 21 Mart'ta AA'ya verdiği röportajda, geçiş hükümeti süresinin uzatılması için şimdiye kadar parlamentoda 5, senatoda 2 önerge verildiğini aktarmıştı.

Başbakan İbrahim, Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin de geçiş hükümeti süresinin uzatılması konusunu desteklediğini belirtmişti.

BARMM yönetimi, MİKC üyelerinin silahsızlandırılması ve özerk bölgenin bürokratik yapısının inşa edilebilmesi için Haziran 2022'de tamamlanması öngörülen geçiş hükümeti süresinin, 3 yıl daha uzatılması talebinde bulunuyor.

Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi

Ülkenin güneyindeki Mindanao'da bağımsızlık mücadelesi veren Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİCK) ile Filipin ordusu arasında yaklaşık 60 yıl süren savaşın ardından 2012'de ateşkes imzalanmıştı.

Barış anlaşması sürecinin ardından Mindanao'da Ocak 2019'da yapılan halk oylamasıyla "Bangsamoro Organik Yasası" kabul edilmiş ve bölgede "Bangsamoro Geçiş Hükümeti" resmen kurulmuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız