Bangsamoro Başbakanı İbrahim: "Geçiş hükümeti süresinin uzatılması iktidarda kalma amaçlı değil"

KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetiminin (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim, 2022'de görevi bitmesi planlanan geçiş hükümetinin süresinin uzatılmasına ilişkin, "Geçiş hükümeti süresinin uzatılması iktidarda kalma amaçlı değildir.

KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetiminin (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim, 2022'de görevi bitmesi planlanan geçiş hükümetinin süresinin uzatılmasına ilişkin, "Geçiş hükümeti süresinin uzatılması iktidarda kalma amaçlı değildir." dedi.

BARMM Meclisi toplantısında konuşan Başbakan İbrahim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve geçiş hükümeti süresinin uzatılmasında gelinen son noktaya dair değerlendirmelerde bulundu.

BARMM'ın bölgede kalıcı barışı sağlamakta kararlı olduğunu vurgulayan İbrahim, "Bazı bencil kişilerin kendi menfaatleri için bizi istismar etmeye çalıştıklarını görüyorum. Bangsamoro bir yığın acı ve ıstırap çekti. Bu tür azınlıkların tehditlerine boyun eğmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

İbrahim, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son gelişmelere dair de bilgi verdi.

13 Haziran'dan itibaren sağlık çalışanlarının yüzde 92'sinin Kovid-19 aşısı yaptırdığını kaydeden İbrahim, "A2, A3 ve A4 risk grubu dahilindeki vatandaşlardan yüzde 46'sı birinci doz aşılarını yaptırdı. İkinci doz aşılama da en kısa zamanda uygulanacak." ifadelerini kullandı.

İbrahim, BARMM nüfusunda yüzde 70 bağışıklık sağlamak için aşı tedarik sürecini hızlandıracaklarını ifade etti.

Görev süresi 2022'de dolması planlanan BARMM geçiş hükümetinin süresini 3 yıl daha uzatmak için yapılan çağrıların, bürokratik yavaşlıklara rağmen merkezi hükümet nezdinde geniş yankı bulduğuna dikkati çeken İbrahim, "Tekrar belirtmek isteriz ki geçiş hükümeti süresinin uzatılması iktidarda kalma amaçlı değildir. Asıl amaç, Bangsamoro Barış Süreci'nin başarılı şekilde uygulanmasını temin etmektir." dedi.

İbrahim, BARMM'da yıllar sonra elde edilen kazanımların gelecek nesillere miras bırakılacağının altını çizdi ve "Onları hayal kırıklığına uğratamayız." ifadesini kullandı.

BARMM geçiş hükümeti, 3 yıl daha süre istiyor

BARMM Başbakanı İbrahim, 21 Mart'ta AA'ya verdiği röportajda, geçiş hükümeti süresinin uzatılması için şimdiye kadar parlamentoda 5, senatoda 2 önerge verildiğini aktarmıştı.

Başbakan İbrahim, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin de geçiş hükümeti süresinin uzatılması konusunu desteklediğini belirtmişti.

BARMM yönetimi, Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) üyelerinin tamamen silahsızlandırılması ve özerk bölgenin bürokratik yapısının inşa edilebilmesi için Haziran 2022'de tamamlanması öngörülen geçiş hükümeti süresinin, 3 yıl daha uzatılması talebinde bulunuyor.

Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi

Ülkenin güneyindeki Mindanao'da bağımsızlık mücadelesi veren Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) ile Filipin ordusu arasında yaklaşık 60 yıl süren savaşın ardından 2012'de ateşkes imzalanmıştı.

Barış anlaşması sürecinin ardından Mindanao'da Ocak 2019'da yapılan halk oylamasıyla "Bangsamoro Organik Yasası" kabul edilmiş ve bölgede "Bangsamoro Geçiş Hükümeti" resmen kurulmuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız