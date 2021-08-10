Bangsamoro Başbakanı İbrahim, bölgede Kovid-19 aşılamalarının etkili olduğunu açıkladı
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Bangsamoro Başbakanı İbrahim, bölgede Kovid-19 aşılamalarının etkili olduğunu açıkladı

Bangsamoro Başbakanı İbrahim, bölgede Kovid-19 aşılamalarının etkili olduğunu açıkladı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi'nin (BARMM) Başbakanı Hacı Murad İbrahim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının bölgede virüsün yayılmasına karşı etki gösterdiğini söyledi.

KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi'nin (BARMM) Başbakanı Hacı Murad İbrahim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının bölgede virüsün yayılmasına karşı etki gösterdiğini söyledi.

BARMM Başbakanı İbrahim, AA muhabirine bölgede Kovid-19 ile mücadeledeki son gelişmelere dair bilgi verdi.

Şimdiye kadar 144 bin 153 kişiye aşı yapıldığını ve bunlardan 91 bin 282'sine tek tozluk Johnson & Johnson aşısı uygulandığını aktaran İbrahim, "Kovid-19 salgınını kontrol edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Allah'a şükür ülke genelinde vakaların en az olduğu bölgeler arasındayız." dedi.

İbrahim, BARMM'nin aşı tedarik etmek için bütçe ayırdığını fakat Filipinler hükümetinin aşı alımını merkezileştirmesinden dolayı bu bütçeyi Kovid-19 ile mücadele için gerekli olan diğer sağlık ekipmanlarına kullandıklarını vurguladı.

BARMM'nin şimdiye kadar Sinovac, AstraZeneca, Pfizer ve Johnson & Johnson aşılarını temin ettiğini belirten İbrahim, merkezi hükümetin birkaç gün içinde Moderna'nın aşısını göndereceğini kaydetti.

Şimdiye kadar 9 bin 547 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı BARMM'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 370'e ulaştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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