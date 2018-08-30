Bangladeşli Genç 3. Kattan Aşağı Böyle Düştü

*O anlara şahit olan bir kadın baygınlık geçirdi

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA

Fatih'te 5 arkadaşıyla birlikte birlikte yaşayan Bangladeş uyruklu bir genç 3. kattaki evlerinin penceresinden düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Fatih'in Kumkapı semtinde bulunan Türkeli Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 5 arkadaşıyla birlikte bir apartmanın 3. katında yaşayan Bangladeş uyruklu bir kişi, evin penceresinden metrelerce aşağıya düşerek, kaldırıma çakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan gencin, ilk belirlemelere göre belinde ve ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gencin yere düştüğünü gören bir kadının, yolun karşısındaki kaldırımda bayılarak yere yığılma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bangladeşli gencin yüksekten düşerek yere çakıldığı anlar yer alıyor. Düşme anında caddede araç trafiğinin yoğun olduğu, gencin bir aracı adeta sıyırarak kaldırıma çakıldığı görülüyor. Zemine çakılarak belinde ve ayaklarında kırıklar oluşan gencin düştüğünü gören bir kadının fenalaşarak bayıldığı anlar ise başka bir güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Çevredeki vatandaşların bayılan kadına ilk müdahaleyi yaptığı da görüntülere yansıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gencin düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

Kadının bayılma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

Olay yerinden görüntüler

Görgü tanıkları ile röp.

Genel ve detay görüntüler