Bangladeşli eski bakan korona nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Bangladeşli eski bakan korona nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Bangladeş'in bir dönem önceki Sağlık Bakanı ve hükümette olan partisinin sözcüsü Muhammed Nasim, 1 Haziran'da korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Bangladeşli eski bakan korona nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
13.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:04

Bangladeş'in bir dönem önceki Sağlık Bakanı ve hükümette olan partisinin sözcüsü Muhammed Nasim, 1 Haziran'da korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

2014-2018 yıllar arası Bangladeş Sağlık Bakanlığı görevini yapan ve bundan önceki dönemlerde çeşitli bakanlıklarda bakan olarak görevi sürdüren 72 yaşındaki Muhammed Nasim bugün yerel saatinde göre 11.00 civarında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, eski bakan Nasim, hissettiği hastalık nedeniyle 1 Haziran'da Dakka'da bir hastaneye kaldırılmıştı. Hastane tarafından Bakan Nasim'in korona virüse yakalandığı şüphesi ile yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıkmıştı. 5 Haziran'da sabah saatlerinde yattığı hastanede beyin krizi geçirdi. Ardından doktorlar kısa bir sürede kendisine beyin ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyattan sonra bakan Nasim ilk olarak 72 saatlik yoğun bakıma alındı. Ancak hastada bir gelişme göremeyen doktorlar yine 48 saatlik yoğun bakıma aldı. Perşembe günü gözlerini açan bakan Nasim kısa bir süre sonra yüksek tansiyon ve kalp sorunu nedeniyle yine giderek kötüleşmeye başladı. Bu süreçte Muhammed Nasim'in Covid-19 testi negatif çıktı. Ancak diğer hastalıklar nedeniyle durumu kötüye giderken Bangladeş devleti ailesiyle birlikte onun daha iyi tedavi için Singapur'a göndermeye planlıyordu. Ancak hazırlık süreci tamamlamadan önce Nasim bugün hayatını kaybetti.

Yıllardır defalarca milletvekilliği ve bakanlık görevini yapan Muhammed Nasim'in ölümünün adından Bangladeş Başbakanı Shek Hasina, Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ve diğer siyası ve sivil toplum kuruluşun başkan ve üyeleri taziye mesajı gönderdi. - DAKKA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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