Bangladeşli bilim adamları yeni antibiyotik keşfetti
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Bangladeşli bilim adamları yeni antibiyotik keşfetti

Bangladeşli bilim adamları yeni antibiyotik keşfetti
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Bangladeşli bilim adamları ve araştırmacılardan oluşan bir ekip, jüt tohumunda bulunan nadir bakterilerden, enfeksiyonlarla ve ilaca dirençli bakteriyel hastalıklarla savaşabilen yeni bir antibiyotik keşfetti.

Bangladeşli bilim adamları ve araştırmacılardan oluşan bir ekip, jüt tohumunda bulunan nadir bakterilerden, enfeksiyonlarla ve ilaca dirençli bakteriyel hastalıklarla savaşabilen yeni bir antibiyotik keşfetti.

"Staphylococcus hominis" adı verilen bakterilerden üretilen antibiyotikle ilgili araştırma, hakemli dergi Nature Research tarafından yayımlandı.

Dakka Üniversitesinden araştırma ekibi üyesi Profesör Mohammad Riazul İslam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beş çeşidi olan söz konusu bakterinin doğal olduğunu ve üzerinde değişiklik yapılmadığını söyledi.

Bilimsel araştırmalardaki finansman sorununa dikkati çeken Profesör İslam, keşif ve araştırmayı daha ileriye götürmek için büyük miktarda antibiyotik üretilmesi gerektiğini ifade etti.

İslam, "Ve bunun gerçekleşmesi için araştırma fonlarına ve hükümetin himayesine ihtiyacımız var. Ticari üretimden önce, klinik öncesi araştırmalar ve klinik insan denemeleri de dahil olmak üzere bu konuda daha fazla çalışmamız olacak." şeklinde konuştu.

Biyokimya ve moleküler biyoloji bölümünde Profesör olan İslam, yaklaşık üç yıldır üniversite laboratuvarında araştırma yürütürken, Bangladeş Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyinden araştırmacılar da araştırmaya dahil edildi.

Profesör İslam, bakterinin genom diziliminin, daha önce bildirilmemiş, antibiyotik üreten bir gen içerdiği ve bakteri kaynaklı hastalıkları tedavi etmek için kullanılabildiği bilgisini paylaştı.

İslam, kullanılan birçok antibiyotiğin mikroplara karşı etkisini yitirdiğini ve bu yeni antibiyotiğin dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde başarılı olabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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